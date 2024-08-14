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İspanyol yetkililer Katy Perry'nin koruma altındaki kum tepelerinde müzik klibi çektiği iddiasıyla soruşturma başlattı

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İspanyol yetkililer, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry hakkında Balear Adaları'nda koruma altındaki kum tepelerinde izinsiz müzik klibi çektiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İspanyol yetkililer, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry hakkında Balear Adaları'nda koruma altındaki kum tepelerinde izinsiz müzik klibi çektiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Perry, "Lifetimes" adlı son teklisinin klibinde İbiza ve Formentera adalarının sahillerinde dolaşırken ve gece kulüplerinde eğlenirken görülüyor.

Ancak Formentera'nın S'Espalmador adasında koruma altındaki kum tepelerinin ortasında çekildiği düşünülen görüntüler endişeye yol açtı.

İspanya hükümeti, prodüksiyon şirketinin video çekiminden önce izin almadığını iddia etti. Katy Perry konuya dair yorum yapmadı.

Yetkililer, Perry'in "çevreye karşı suç" kapsamında soruşturulmadığını vurguladı, çünkü bu bölgede gerekli izinler alınarak çekim yapılabiliyor.

Balear Adaları çevre bakanlığı, konuya dair 13 Ağustos'ta yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada prodüksiyon şirketinin çekim öncesi gerekli izni almadığı öne sürüldü.

Bu yüzden "ön soruşturmaya yönelik adımların atıldığı" belirtildi.

Bakanlık, açıklamasında İspanya'nın Doğal Kaynakları Yönetme Planı'ndaki bir maddeye dikkat çekti. İlgili bölümde "reklam ya da ticari gösterim amacıyla" çekilen "fotoğraf, sinema ya da video" haberlerinin çevre bakanlığının açık onayına tâbi olduğu belirtiliyor.

Lifetimes şarkısının klibinde, Formentera'nın ekolojik olarak en zengin bölgelerinden S'Espalmador'un kum tepeleri de yer alıyor.

S'Espalmador Formentera'nın kuzeyinde yer alan, yaklaşık üç kilometre uzunluğunda ve üzerinde yerleşim yeri bulunmayan bir ada.

Bölge, 1980'den bu yana Ses Salines de Ibiza ve Formentera doğa parkının bir parçası.

Bölge yönetiminin turizm internet sitesine göre küçük ve özel mülkiyete ait adanın kum tepeleri "büyük ekolojik değere" sahip.

BBC, yorum için WeOwnTheCity adlı prodüksiyon şirketine ve Katy Perry'nin temsilcilerine ulaştı, ancak henüz yanıt alamadı.

Soruşturma, Perry için sallantılı bir albüm kampanyası dönemine denk geldi. Sanatçının yedinci albümü "143", Eylül'de yayınlanacak.

Albümün yayınlanan ilk teklisi "Woman's World", eleştiri yağmuruna tutuldu ve listelerde tepeye yükselemedi. Birçok kişi, şarkıdaki feminist mesajların güncellikten uzak kaldığını söyledi.

İngiliz The Guardian gazetesinde şarkı için, "Bu nasıl gerici, yeniden ısıtılmış bir cehennem?" yorumları yer aldı.

ABD merkezli The Cut adlı magazin dergisi de, "Perry 2016'da kaldı" dedi.

ABD merkezli Rolling Stones dergisi ise "Katy Parry tüm zamanların en kötü geri dönüş teklisini mi çıkardı?" diye sordu.

Perry'nin bunun ardından yayınladığı ikinci Lifetimes da Dr. Luke adlı prodüktör tarafından hazırlandı. Perry, Dr. Luke ile çalıştığı için eleştirilerin odağında.

Ünlü şarkıcı Kesha, 2014'te Dr. Luke'u sözleşmelerinin geçersiz kalınması talebiyle mahkemeye verdi. Sanatçının avukatları, prodüktörün kendisini "cinsel, fiziksel, sözel ve duygusal olarak neredeyse canından edecek raddede istismar ettiğini" öne sürdü.

Dr. Luke suçlamaları reddetti. Taraflar, geçtiğimiz yıl mutabakata vardı ve yıllar süren hakaret davası kapandı.

BBC

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