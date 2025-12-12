Haberler

İspanyol vekilin burkalı protestosu parlamentoda kriz yarattı

Güncelleme:
İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisi milletvekili Virginia Martinez, partisinin "tam yüzü örten İslami kıyafetlerin kamusal alanlarda yasaklanması" teklifini desteklemek için parlamentoya burka benzeri bir kıyafetle girdi. Eylem, mecliste kısa süreli krize neden olurken tepkiler de peş peşe geldi.

  • Vox Partisi milletvekili Virginia Martinez, partisinin burka ve peçenin kamusal alanda yasaklanması teklifini protesto etmek için parlamentoya burka benzeri kıyafetle girdi.
  • Murcia Bölge Parlamentosu Başkanı Miryam Fuertes, Martinez'in peçeyle konuşmasına izin vermedi ve kıyafetini değiştirmesini istedi.
  • Vox'un burka ve peçe yasağı teklifi, diğer partilerin oylarıyla reddedildi.

İspanya parlamentosu, Vox Partisi milletvekili Virginia Martinez'in burka benzeri kıyafetle salona girmesiyle bir anda karıştı. Partisinin burka ve peçenin kamusal alanda yasaklanmasını isteyen yasa teklifini protesto niteliğinde savunan Martinez'in eylemi, mecliste şaşkınlık ve sert tepkilere yol açtı.

YASAK TEKLİFİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTI

Martinez, performansını özellikle Vox'un burka ve peçenin kamusal alanlarda yasaklanmasına yönelik yasa teklifinin görüşüldüğü oturuma denk getirerek gerçekleştirdi. Bu nedenle parlamentoda yüzünü ve vücudunu tamamen örten bir kıyafetle belirdi.

Vekilin bu şekilde salona girmesi, diğer milletvekillerinin şaşkınlıkla birbirine bakmasına yol açtı.

MECLİS BAŞKANI İZİN VERMEDİ

Murcia Bölge Parlamentosu Başkanı Miryam Fuertes, Martinez'in peçeyle konuşmasına izin vermedi.

"Bu şekilde konuşmanıza izin vermem, lütfen üzerinizi değiştirin" sözleriyle vekili uyardı.

Martinez "Parlamento bu kıyafet ile konuşmamı yasaklıyor. Bu kıyafetler bölgesel egemenliğin merkezinde taşınamıyorsa, bölgenin kamusal alanlarında da taşınmamalıdır." dedi.

Hükümet sözcüsü Marcos Ortuno ise parlamentonun "şov yeri olmadığını" söyleyerek eylemi sert biçimde eleştirdi.

'KUMAŞTAN HAPİSHANE' ÇIKIŞI

Martinez daha sonra yüzündeki peçeyi çıkararak konuşmasını yaptı. Burka ve peçe konusunda oldukça sert açıklamalar yapan vekil, bu giysilerin "hiçbir kadın için özgürlük anlamına gelmediğini" savundu ve kadınların "kumaştan hapishanelere mahkûm edildiğini" söyledi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Vox'un burka-peçe yasağı teklifi diğer partilerin oylarıyla reddedildi. Ancak Martinez'in eylemi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve ülke gündeminin üst sıralarına taşındı.

Geçtiğimiz ay benzer bir protesto, Avustralya'da bir senatörün parlamento oturumuna burka ile girmesiyle yaşanmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Pek de yanlış sayılmaz... önce yanlış olan bu örtü arap kültürü. Diyer müslüman ülkeler farklı giyiniyor.. gerci örtünmenin kökü arap kültürü ama neyse islam da nede olsa arap kültürü.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Haydar, Kurandaki İslam birdir esi benzeri yoktur. lakin Kuran'da böyle burka ve karacarsaf yoktur, dediğin gibi Arap fistanini din diye millete giydiriyorlar...Üstelik karcarsaf tarihçesi Yahudi kadın giyim geleneklerine uzanıyor..Bana kimse kızmasın lütfen, bir bilim adamı olarak isim aydinlatmak ..Hatta bana inanmayın kendiniz araştırın..saygilar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Haydar, Kurandaki İslam birdir esi benzeri yoktur.Kuran Allah,in tüm insanlığa evrensel mesajıdır.. lakin Kuran'da böyle burka ve karacarsaf yoktur, dediğin gibi Arap fistanini din diye millete giydiriyorlar...Üstelik karcarsaf tarihçesi Yahudi kadın giyim geleneklerine uzanıyor..Bana kimse kızmasın lütfen, bir bilim adamı olarak isim aydinlatmak ..Hatta bana inanmayın kendiniz araştırın..saygilar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSadi:

Sizin açık olmanız hürrüyet örtüneninki ise hürriyet değil yobazlık öylemi siz çok zalim ve gaddarsınız egoistsiniz bırakın inancı gereği gibi giyinsinlar onların örtüleri biryerinizemi giriyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

