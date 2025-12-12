İspanyol vekilin burkalı protestosu parlamentoda kriz yarattı

İspanya parlamentosu, Vox Partisi milletvekili Virginia Martinez'in burka benzeri kıyafetle salona girmesiyle bir anda karıştı. Partisinin burka ve peçenin kamusal alanda yasaklanmasını isteyen yasa teklifini protesto niteliğinde savunan Martinez'in eylemi, mecliste şaşkınlık ve sert tepkilere yol açtı.

YASAK TEKLİFİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTI

Martinez, performansını özellikle Vox'un burka ve peçenin kamusal alanlarda yasaklanmasına yönelik yasa teklifinin görüşüldüğü oturuma denk getirerek gerçekleştirdi. Bu nedenle parlamentoda yüzünü ve vücudunu tamamen örten bir kıyafetle belirdi.

Vekilin bu şekilde salona girmesi, diğer milletvekillerinin şaşkınlıkla birbirine bakmasına yol açtı.

MECLİS BAŞKANI İZİN VERMEDİ

Murcia Bölge Parlamentosu Başkanı Miryam Fuertes, Martinez'in peçeyle konuşmasına izin vermedi.

"Bu şekilde konuşmanıza izin vermem, lütfen üzerinizi değiştirin" sözleriyle vekili uyardı.

Martinez "Parlamento bu kıyafet ile konuşmamı yasaklıyor. Bu kıyafetler bölgesel egemenliğin merkezinde taşınamıyorsa, bölgenin kamusal alanlarında da taşınmamalıdır." dedi.

Hükümet sözcüsü Marcos Ortuno ise parlamentonun "şov yeri olmadığını" söyleyerek eylemi sert biçimde eleştirdi.

'KUMAŞTAN HAPİSHANE' ÇIKIŞI

Martinez daha sonra yüzündeki peçeyi çıkararak konuşmasını yaptı. Burka ve peçe konusunda oldukça sert açıklamalar yapan vekil, bu giysilerin "hiçbir kadın için özgürlük anlamına gelmediğini" savundu ve kadınların "kumaştan hapishanelere mahkûm edildiğini" söyledi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Vox'un burka-peçe yasağı teklifi diğer partilerin oylarıyla reddedildi. Ancak Martinez'in eylemi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve ülke gündeminin üst sıralarına taşındı.

Geçtiğimiz ay benzer bir protesto, Avustralya'da bir senatörün parlamento oturumuna burka ile girmesiyle yaşanmıştı.