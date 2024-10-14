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İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı

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İspanya'nın Ulusal Günü'nde dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı. Veliaht Prenses Leonor, törene katılan bazı konuklar tarafından fark edilmedi. Madrid'deki törende Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın elini sıkan konuklar, Prenses Leonor'u es geçti. Bu durum, Prenses'in kraliyet görevlerine alışma sürecini ve halkın ona olan ilgisini gözler önüne serdi. Prenses Leonor, şu anda donanmada üç yıllık askeri eğitimini sürdürüyor ve gelecekte İspanya tahtının varisi olacak.

İspanya'nın Ulusal Günü kutlamalarında ilginç bir an yaşandı. Veliaht Prenses Leonor, bazı konuklar tarafından farkında olmadan göz ardı edildi.

18 yaşındaki Prenses Leonor, Madrid'deki törene askeri üniformasıyla katıldı. Ancak konuklar, Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın elini sıkarken, Prenses'i birkaç kez es geçti. Videolarda, Leonor'un elini uzattığı ancak bazı konukların onu fark etmeden geçtiği görülüyor. Prenses, bu duruma gülümseyerek tepki verdi.

Kolomb Günü olarak da bilinen İspanya Ulusal Günü, her yıl 12 Ekim'de kutlanıyor. Etkinlikte askeri geçit töreni düzenleniyor ve kraliyet ailesi önemli bir rol oynuyor.

Kraliçe Letizia, yağmurlu havaya rağmen şık görünümüyle dikkat çekti. Bej bir yağmurluk ve kırmızı bir elbise giyen Kraliçe, uyumlu aksesuarlarla tarzını tamamladı.

Kral Felipe de tören üniformasıyla etkinliğe katıldı. Ancak çiftin küçük kızları 17 yaşındaki Prenses Sofia, Galler'deki yatılı okulundaki eğitimi nedeniyle törene katılamadı.

Askeri geçit törenine çeşitli güvenlik birimleri, ordu ve donanma mensupları katıldı. Etkinlik, İspanyol ulusal bayrağının göndere çekilmesiyle son buldu.

Bu olay, Prenses Leonor'un kraliyet görevlerine alışma sürecini ve halkın ona olan ilgisini gösteriyor. Prenses şu anda donanmada üç yıllık askeri eğitimini sürdürüyor ve gelecekte İspanya tahtının varisi olacak.

İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı

İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı

İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı

İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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