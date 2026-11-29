Alberto Nunez Feijoo, 2022'den bu yana Halk Partisi'nin (PP) liderliğini yapıyor. Seçimin ilk sonuçları Feijóo'yı, İspanya'nın bir sonraki başbakanı olmaya en yakın isim olarak gösteriyor.Aşırı sağdaki İspanya'daki VOX partisinin lideri Santiago Abascal da ilk sonuçlara göre seçimin kazanlarından oldu.Feijóo'nun seçmenlere sunduğu başlıca vaat, 2009'dan itibaren kuzeybatıdaki Galiçya bölgesinin başkanlığını yürüttüğü 13 yılda edindiği deneyim ve yetenekli bir yönetici olarak sahip olduğu itibar."Buna yönetim denir, benim de bildiğim iş bu" diyen Feijóo, kendi ağırbaşlı duruşunu Sosyalist rakibi Pedro Sánchez ile kıyasladı. Muhafazakar lider "Mitinglerde dans etmiyorum ya da şaşaalı bir siyaset tarzı izlemiyorum; ama hırsızlık da yapmıyorum, yalan da söylemiyorum" dedi. Feijóo, amacının çoğunluğu oluşturmak ve VOX ile "parlamenter destek anlaşmaları" yapmak olduğunu açıkça belirtti. Koalisyon konusunda ise İspanyol seçmenlerinin iradesine saygı duyacağını söyledi. Aşırı sağdaki VOX partisinin lideri Santiago Abascal'ın kendisiyle bir bakanlık pazarlığı yapmadığını da kaydetti.PP lideri, VOX'un "ulusal öncelik" politikasının İspanya anayasasına ve Avrupa Birliği anlaşmalarına aykırı olacağını açıkça söyledi ve "Hiç kimse yasa dışı anlaşmalar imzalayamaz" dedi.Avrupa Reform Merkezi'nden Camino Mortera-Martinez, koalisyona girseler bile VOX'un fazla bir etkiye sahip olacağından emin değil.BBC'ye yaptığı açıklamada "Başlıca bakanlıkların hiçbirini alamayacaklar. Savunma, içişleri, dış politika veya ekonomi bakanlıklarını alamayacaklar" dedi. Mortera-Martinez, eğitim bakanlığını devralsalar bile, eğitim politikasının büyük ölçüde İspanya'nın bölgesel hükümetlerine devredildiğini vurguladı.Vox kim ve neyi temsil ediyor?İspanya'daki VOX partisinin lideri Santiago Abascal, partisinin aşırı sağcı olduğu iddiasını reddediyor ve VOX'u ana akım siyasete taşımayı amaçlıyor. 50 yaşındaki Abascal, 18 yaşında Halk Partisi'ne (PP) katıldı, önce yerel meclis üyesi, ardından Bask bölge parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptı.Siyasi çizgisi, ailesinin ayrılıkçı Bask örgütü ETA tarafından maruz bırakıldığı tehdit ve gözdağı olaylarıyla şekillendi. Abascal'ın hem babası hem de dedesi kamu görevlisiydi ve siyasi rolleri nedeniyle hedef alınmışlardı."Yasa dışı" göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve İspanya'ya katkı sağlamayan yabancıların ülkelerine geri gönderilmesi, Abascal'ın temel gündem maddeleri arasında yer alıyor. Vox Partisi 2013'te kurulan bir parti. İspanya'nın alt meclisi olan Kongre'de 33 sandalyesi var. Başlıca temaları "ulusal öncelik"Yani sübvansiyonlar ve sosyal yardımlarda İspanyol vatandaşlarına öncelik vermek, "yasa dışı" göçmenleri geri göndermek ve İspanya'ya katkıda bulunmayan yabancıları "geri göç ettirmek." Vox, 2022'den beri PP ile birlikte bir dizi bölgesel koalisyon hükümetinde yer aldı ve kültür ve turizm gibi bakanlıkları üstlendi. O dönemde Feijóo, Vox'un Castilla y León'daki muhafazakar hükümete katılması konusunda çekinceler taşıyordu. Ertesi yıl Valencia, Aragon, Murcia ve Extremadura'daki muhafazakarlarla koalisyona girdiler, fakat refakatsiz göçmen çocukların bölgelerine getirilmesini kabul etmeyi reddettikleri için 2024'te beş hükümetten de çekildiler.Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)