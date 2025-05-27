İspanya Meclisi'nde İsrail'e Silah Ambargosu Tasarısı Oylamaya Sunulacak
İspanya Meclisi, azınlık koalisyonunun desteklediği yasa tasarısını İsrail'e silah ambargosu konusunda oylamak için gündemine alıyor. Yasa tasarısının onaylanması için sekiz gün içinde oylama yapılması bekleniyor.
İSPANYA Meclisi, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını oylama kararı aldı.
Azınlık koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile muhalefetteki Podemos, Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu ve Galiçya Milliyetçi Bloku (BNG) partilerinin talebi üzerine, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının acilen işleme alınması kararlaştırıldı. Yasa tasarısının Genel Kurul gündemine getirilmesine, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de onay verdi.
Meclis yönetmeliği gereği yasa tasarısının sekiz gün içinde oylanması öngörülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya