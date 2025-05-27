İspanya Meclisi'nde İsrail'e Silah Ambargosu Tasarısı Oylamaya Sunulacak

İSPANYA Meclisi, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını oylama kararı aldı.

Azınlık koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile muhalefetteki Podemos, Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu ve Galiçya Milliyetçi Bloku (BNG) partilerinin talebi üzerine, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının acilen işleme alınması kararlaştırıldı. Yasa tasarısının Genel Kurul gündemine getirilmesine, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de onay verdi.

Meclis yönetmeliği gereği yasa tasarısının sekiz gün içinde oylanması öngörülüyor.