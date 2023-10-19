İspanya, Kanarya Adaları'nda göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

KONUM: Madrid

( Kanarya Adaları Acil Durum Hizmetleri ve İspanyol hükümetinin izniyle)

1. Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Jose Luis Escriva

2. Gelen göçmenlerin çeşitli görüntüleri

3. Son günlerde rıhtımda biriken teknelerin çeşitli görüntüleri

İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, Ekim ayının başından bu yana Kanarya Adaları kıyılarına yüksek sayıda göçmenin ulaşması nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesini onayladı.

Hükümet kaynaklarına göre Ekim ayının ilk 15 gününde 8.561 göçmen, en yakın noktası Fas'ın 100 kilometre batısında bulunan Kanarya Adaları'na tehlikeli geçişi tamamladı.

Böylece yılın başından bu yana ahşap teknelerle karşıya geçmeyi başaran kişi sayısı 23.537'ye yükseldi. Bu rakam, 2006 yılında Afrika anakarasından adalara ulaşan 31.678 kişilik rekordan sonra kaydedilen en yüksek ikinci toplam olma özelliğini taşıyor.

Son haftalarda kaydedilen yüksek sayıda geçişin temel nedeni ise Afrika'nın kuzeybatı kıyısındaki hava sistemlerinin denizleri sakinleştirerek, dünyanın en tehlikeli göçmen rotalarından biri olarak kabul edilen bu güzergahı biraz daha güvenli hale getirmesi.

El Hierro adası, söz konusu göçmen akınından özellikle etkilendi. Çarşamba günü 24 saat içinde beş sandal üzerinde 847 kişi adaya ulaşırken, 10.000 nüfuslu adaya son haftalarda 5.000'den fazla kişi geldi.

Olağanüstü hal ilanının amacı ise Kanarya Adaları'nın tamamına ve özellikle El Hierro adasına finans ve kaynak akışını hızlandırmak. İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Jose Luis Escriva Perşembe günü adayı ziyaret edeceğini açıkladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)