İspanya, Gazze Saldırılarını Durdurması İçin İsrail'e Baskı Yapmak Üzere Avrupa ve Arap Ülkelerini Ağırladı

(ANKARA) - Avrupa ve Arap ülkeleri, dün İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelerek İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, uluslararası toplumun Gazze'deki savaşı durdurmak için İsrail'e yaptırım uygulamayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

İspanya, dün Madrid'de Avrupa ve Arap ülkelerini üst düzey görüşmeler için bir araya getirerek, İsrail'e Gazze'deki askeri saldırısını durdurması ve iki devletli çözüme ilerlemesi yönünde baskı yapmayı amaçladı. İki devletli çözümü savunan Avrupa ve Arap ülkelerinden oluşan "Madrid Grubu'nun (diğer adıyla G5+)" dün gerçekleştirilen üst düzey görüşmeleri, grubun beşinci resmi toplantısı oldu.

Toplantı, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 17 Haziran'da ABD'nin New York kentinde düzenlenecek iki devletli çözüm konulu üst düzey BM konferansı öncesinde gerçekleşti. Dünkü toplantıda, İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunmasının da teşvik edildiği kaydedildi. Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden temsilciler ile Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Türkiye, Fas, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan gelen heyetler ile bir araya geldi. Filistin devletini halihazırda tanımış olan Norveç, İzlanda, İrlanda ve Slovenya da Brezilya ile birlikte toplantıya katıldı.

Albares: "Gazze, insanlığın açık yarası, katliama sessiz kalmak da suç ortağı olmak demek"

Albares, 20 ülkenin katıldığı toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün burada toplanmış olan hepimizin tek amacı... İsrail'in Gazze'de yürüttüğü adaletsiz, zalim, insanlık dışı savaşı durdurmak, insani yardımın önündeki ablukayı kırmak ve kesin olarak iki devletli çözüme doğru ilerlemektir" dedi. Albares, Gazze'yi "insanlığın açık yarası" olarak tanımlayarak, her gün can kayıplarına yol açtığını söyledi ve sessiz kalmanın bu katliamın "suç ortağı" olduğunu belirtti.

Albares, Gazze'ye insani yardımın "kitlesel olarak, koşulsuz ve sınırsız şekilde ve İsrail tarafından kontrol edilmeden" girmesi gerektiğini sözlerine ekledi. AB'nin bu hafta İsrail ile iş birliği anlaşmasını gözden geçirme kararı almasının ardından Albares, İspanya'nın anlaşmanın "derhal askıya alınmasını" talep edeceğini dile getirdi. İspanya'nın ayrıca ortaklarını, İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağıracağını belirten Albares, "İspanya, iki devletli çözümü sonsuza kadar mahvetmek isteyenlere karşı bireysel yaptırımları göz ardı etmeyecek" dedi.

"New York'taki konferans, Filistin devletinin tanınması yönünde bir baskı oluşturmak için büyük bir an olmalı"

Albares, BM konferansına da işaret ederek, "Bunun öncesinde bir ivme yaratmak istiyoruz" dedi ve "herkesin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımasını sağlamayı amaçladıklarını" söyledi. Albares, "New York'taki bu konferans, Filistin devletinin tanınması yönünde bir baskı oluşturmak için büyük bir an olmalı" diye konuştu.

Albares, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, toplantı çerçevesinde, Albares ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak iş birliği alanları ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki son gelişmeler de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinin, BM'de, Gazze'ye yardım erişimini arttırmayı ve İsrail'i uluslararası insani yükümlülükleri konusunda sorumlu tutmayı amaçlayan karar tasarılarını destekleyeceğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Filistinli mevkidaşı Şahin ile görüşecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, dün Arap mevkidaşlarıyla video bağlantısıyla görüştü. Barrot'un ofisinden yapılan açıklamada, ateşkes, yardım ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için "koordineli bir baskıya ihtiyaç duyulduğu" vurgulandı. Buna göre Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Barrot'un önümüzdeki hafta Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yapacağı ziyaret sırasında Filistin Yönetimi'nin Dışişleri ve Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile de görüşeceği duyuruldu. Bu diplomatik görüşme, Fransa ve Suudi Arabistan'ın başkanlık edeceği İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin BM konferansından bir ay önce gerçekleşecek.

Filistin Başbakanı Mustafa: "Trump'ın New York'taki konferansa katılmasını umuyoruz"

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa da 17 Haziran'daki BM Konferansı'na ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmasını umduğunu belirterek, ABD'yi "Orta Doğu'da önemli bir paydaş" olarak nitelendirdi. "Onların mümkün olduğunca sürece dahil olmasını isteriz. Gazze'de ateşkes konusundaki çabaları takdirle karşılanıyor" diyen Mustafa, "Bu nedenle umarız ABD'nin daha fazla ve olumlu yönde katılımı bölgeye yardım, barış ve istikrar getirir" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hahn'dan Gazze'de giderek kötüleşen insani kriz uyarısı

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Florian Hahn da yaptığı açıklamada, Gazze'de giderek kötüleşen ve "katlanılmaz" hale gelen insani krizin etkileri konusunda uyarıda bulunarak, derhal ateşkes ilan edilmesi ve diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulundu. Hahn, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesinin ve siyasi bir çözüme yönelik diplomatik çabalar için bir yol açılmasının şu anda Almanya dış politikasının başlıca önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz da Türkiye'yi temsilen toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz da dün Türkiye'den temsilci olarak Madrid Grubu toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı'ın resmi sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamaya göre, Yılmaz da dün, Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmede, başta Filistin ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye yardım ablukası sürüyor

İsrail'in yaklaşık üç aydır devam eden yardım ablukası, İsrail'in 7 Ekim'de Hamas öncülüğünde 2023'te başlattığı saldırıyı takip eden savaş nedeniyle yıkıma uğrayan ve harap olan Filistin bölgesinde gıda, su, yakıt ve ilaç sıkıntısını daha da kötüleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir hafta önce müttefiklerinin endişelerini gidermek için sınırlı yardıma izin vereceğini açıklamasından bu yana Gazze'ye neredeyse hiç yardım girmedi. BM, şu ana kadar girişine izin verilen yardım miktarının "okyanusta bir damla" olduğunu söylerken, bazı yardım grupları Netanyahu'nun açıklamasını "sis perdesi" olarak nitelendirdi.

Yardım örgütleri, İsrail'in son günlerde girişine izin verdiği yardımların günde 500-600 kamyon arasında olan ihtiyacın çok altında kaldığını söylüyor. Yetkililer, İsrail'in 21 Mayıs Çarşamba gününden bu yana Gazze'ye yardım taşıyan yaklaşık 100 kamyonun girmesine izin verdiğini belirtiyor.