Haberler

İspanya'dan 'Avrupa ordusu' çağrısı

İspanya'dan 'Avrupa ordusu' çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği'nin ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak amacıyla kendi ordusunu kurması gerektiğini belirtti. NATO'nun caydırıcılığının tekrar tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı.

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Avrupa Birliği, savunma alanında ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak amacıyla kendi ordusunu kurmalı" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'deki Dışişleri Konseyi öncesinde açıklamalarda bulundu. Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ittifakına yönelik eleştirilerinin ardından, Avrupa ülkelerinin Rusya gibi aktörlerin Washington'ın yardımına gelip gelmeyeceğini test etmesine karşı hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi. ABD'nin kendi ordusunu güçlendirmesinin ittifaka zarar vermediğini kaydeden Albares, "NATO'nun sunduğu caydırıcılığın yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Eğer NATO eskiden sağladığı güvenliği artık sağlayamıyorsa, Avrupalılar olarak daha fazlasını yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Albares, ABD'nin Avrupalıların tarihi ve doğal müttefiki olduğunu ancak Trump yönetiminin transatlantik ilişkilere dair yeni fikir ile vizyonlara sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Sevenlerinden dua istedi
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Gelirse şampiyon yapar! İşte Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği gibi açıklayacağı golcü

Çuvalla para verip alacağı golcü ortaya çıktı

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Sevenlerinden dua istedi
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar
Gelinlikle uçtu, herkesin gözü damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Gökyüzünde gelini gören damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı