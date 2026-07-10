Haberler

İspanya'daki orman yangınında çoğu turist en az 11 kişi öldü

İspanya'daki orman yangınında çoğu turist en az 11 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Almeria bölgesinde çıkan orman yangınında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayıp. Yangının elektrik hattından kaynaklandığı düşünülüyor. Fransa'da da aşırı sıcaklar nedeniyle alarm durumu ilan edildi.

İspanya'nın güneyindeki popüler bir tatil bölgesi olan Almeria'daki orman yangınında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer 19 kişinin ise kayıp olduğunu değerlendiriyor.

Ülke tarihindeki en ölümcül orman yangınlarından birinin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Yetkililer, kurbanların çoğunun oldukları yerde kalmaları yönündeki talimatları dikkate almayan turistler olduğunu açıkladı.

Almeria kentine bağlı Los Gallardos'daki yangın, ağaçlık alanda şiddetli rüzgar nedeniyle çok hızlı yayıldı.

Bölgenin acil durum yetkilisi Antonio Sanz, yetkililerin bölge sakinlerine evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Sanz, araçlarıyla kaçmaya çalışan kişilerin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Ölenlerden dördünün İngiltere'den geldiği düşünülüyor. İçinde dört kişinin öldüğü bir aracın direksiyonunun sağ tarafta bulunmasıyla bu sonuca varıldı.

BBC, daha fazla bilgi almak için İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti.

Bölge yetkilisi Antonio Sanz, diğer yedi kişinin ise araçlarını terk edip tahliye planına dahil olmayan bir güzergah üzerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken öldüğünü söyledi.

9 Temmuz'da başlayan yangında toplam üç bin hektarlık bir alan yandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeye gitti ve burada yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Endülüs Bölge Başkanı Juanma Moreno, yangının kopan bir elektrik hattından kaynaklanmış gibi göründüğünü söyledi.

Fransa'da alarm durumu

Aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'nın batısını etkiliyor.

Fransa, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde ilk kez aşırı sıcaklara yönelik acil durum planını devreye sokuyor.

Ülkenin batısındaki dokuz bölge için en yüksek seviyede sıcak hava dalgası uyarısı verildi.

Cumartesi günü ülkedeki yirmi dört bölge aynı uyarıya dahil olacak.

Hükümet sıcaktan en fazla etkilenebilecek kişiler için serinleme merkezleri oluşturdu.

BBC
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı

Tüm dengeler altüst! KAAN için kritik eşik aşıldı
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha

Erdoğan'ın hediyesine bayıldı! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Havada kabus anları! Yolcu az daha uçağın dışına savruluyordu

Havada ölümle burun buruna! Yolcular tutmasa facia kaçınılmazdı
İletişim Başkanı Duran: AP'nin Kıbrıs kararı kabul edilemez

İletişim Başkanı Duran: AP'nin Kıbrıs kararı kabul edilemez
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Dünyayı alarma geçiren hamle
Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar