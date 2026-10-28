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İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpıştı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü

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İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpıştı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü
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İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından Madrid-Endülüs hattında trafik durduruldu, Renfe Madrid, Ciudad Real ve Endülüs seferlerini askıya aldı.

İSPANYA'nın Toledo kenti yakınlarında iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İspanya demir yolu altyapı işletmecisi Adif ile Castilla-La Mancha bölgesi acil durum hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 08.50 sıralarında Toledo vilayetine bağlı Urda istasyonu yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Madrid'den Sevilla'ya seyreden Ulusal Demir Yolları (Renfe) şirketine ait tren ile özel demir yolu işletmecisi Iryo'ya ait yüksek hızlı trenin çarpıştığı aktarıldı.

Hattaki bir arıza nedeniyle Renfe'ye ait trenin yavaşladığı veya durduğu sırada meydana gelen arkadan çarpma sonucu, Iryo trenine ait iki vagonun raydan çıkarak şarampole devrildiği kaydedildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Kaza sonrasında Madrid ile güneydeki Endülüs bölgesini birbirine bağlayan hatta tren trafiği tamamen durduruldu. Renfe yetkilileri; Madrid, Ciudad Real ve Endülüs güzergahlarındaki seferlerin askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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