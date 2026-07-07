İspanya Başbakanı Sanchez, NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı. Sánchez'i Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Zirve, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleşiyor.
İSPANYA Başbakanı Pedro Sánchez, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak liderler Ankara'ya gelmeye devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak, Ankara'ya geldi. Sánchez'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyet karşıladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı