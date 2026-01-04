Haberler

İspanya: ABD ile Venezuela arasında ara buluculuk yapmaya hazırız

İspanya: ABD ile Venezuela arasında ara buluculuk yapmaya hazırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya, ABD ve Venezuela arasındaki gerilimi azaltmak için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı. İspanya, barışçıl ve müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulunarak, Venezuela'daki demokratik süreçleri destekleyeceğini belirtti.

İSPANYA, ABD ile Venezuela arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin azaltılması, ılımlılığın sağlanması ve her zaman uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İspanya'nın, mevcut krize barışçıl ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunması için ara buluculuk yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, İspanya'nın, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı ve Venezuela için demokratik bir çözüm elde etme girişimlerini her zaman desteklediği kaydedilerek, "İspanya, siyasi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Venezuelalıyı memnuniyetle karşıladığını, karşılamaya devam edeceğini ve ülke için demokratik, müzakere edilmiş ve barışçıl bir çözüm arayışına yardımcı olmaya hazır olduğunu yinelemektedir" denildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya hükümeti, Venezuela'daki durumu yakından takip etmektedir. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız açık kalmaya devam etmektedir. Herkesi gerginliği azaltmaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

Maduro operasyonu sonrası ABD'de binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı