İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün İsrail'in Gazze saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınadı. İİT'den yapılan açıklamada, Teşkilatın İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı katliamını ve savaş suçlarını işlemeye devam etmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Teşkilatın İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı katliamını ve savaş suçlarını işlemeye devam etmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in acımasız saldırılarını durdurmak, Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlamak ve onlara temel yaşam malzemelerini ve kalıcı acil insani yardımları ulaştırmak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in sivillerin yoğun olduğu bölgeleri defalarca hedef alması ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuku sürekli ihlal etmesinin kınandığı aktarıldı.

Tehlikeli insani koşulların hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceği, sivillerin korunması, akan kanın ve askeri operasyonların durdurulmasının acil öncelikler olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıların derhal durdurulması istendi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Mısır, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir yerleşim alanını insanlık dışı hedef almasını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail kuvvetlerinin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerine yönelik yeni ve açık bir ihlali olarak değerlendirilen saldırının, mevcut krizi daha karmaşık hale getirdiği ve her düzeyde telafisi zor olan vahim sonuçlara yol açtığı aktarıldı.

İsrail bombardımanından kaçarak barınaklara, tıp merkezlerine ve hastanelerin çevresine sığınan savunmasız sivilleri hedef alan gelişigüzel saldırıların devam etmesinin tehlikeli sonuçları olacağı uyarısı yapılan açıklamada, Filistinli sivillere gerekli korumayı sağlama ve saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, söz konusu saldırının "tehlikeli bir gelişme" olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm insani ve ahlaki değerlere ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına aykırı bu eylemi güçlü şekilde reddediyor ve kınıyoruz. Uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenmesi ve İsrail'i sivillere yönelik daha fazla suç işlemekten caydırması çağrısında bulunuyoruz."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.