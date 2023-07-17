İskoçya'nın Lewis Adası'nda karaya vuran 55 balina öldü. İngiliz Dalgıçlar ve Deniz Hayatı Kurtarma Grubu, sürüdeki hamile pilot balinanın doğum esnasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle kıyıya vurduğunu ve sürünün geri kalanının da onunla birlikte intihar ettiğini ifade etti.

- İskoçya'da 55 pilot balina karaya vurdu

EDINBURGH - İskoçya'nın Lewis Adası'nda karaya vuran 55 balina öldü.

İskoçya'nın Lewis Adası'nda 55 pilot balina karaya vurdu. Dün sabah balinaların karaya vurduğunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Hızlıca olay yerine intikal eden görevliler, onlarca balinayı denize döndürmeye çalıştı. Balinaları kurtarmak için saatlerce mücadele veren görevlilerin çabası sonuç vermedi. Görevliler daha fazla acı çekmemeleri için karaya vuran 55 balinaya ötanazi uygularken, yalnızca bir balinanın denize döndürülebildiği bildirildi.

Toplu intihar olabilir

İngiliz Dalgıçlar ve Deniz Hayatı Kurtarma Grubu tarafından yapılan açıklamada, sürüdeki hamile pilot balinanın doğum esnasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle kıyıya vurduğu ve sürünün geri kalanının da güçlü toplumsal bağları nedeniyle onunla birlikte intihar ettiği üzerinde durulduğu ifade edildi.

İskoç Deniz Hayvanları Karaya Vurma Programı ise, olayın nedenini belirlemek için önümüzdeki günlerde balinaların vücutlarından örnekler alınarak inceleme yapılacağını bildirdi.