İskandinav ülkelerinin hava kuvvetlerinden 'Noel Ağacı' koreografisi
İskandinav ülkelerinin hava kuvvetleri, Noel temalı uçuş gösterisi gerçekleştirdi. İsveç, Finlandiya ve Danimarka, 'Noel Ağacı' koreografisi ile dikkat çekerken, Norveç ise F-35 uçaklarıyla 'Noel Yıldızı' geleneğini sürdürdü.

İSKANDİNAV ülkelerinin hava kuvvetlerinden oluşan savaş uçakları, 'Noel Ağacı' koreografisi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

NATO Hava Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yıl İsveç, Finlandiya ve Danimarka'yı her üç ülkenin semalarında gerçekleştirilen 'Noel Ağacı' uçuşuna katılmaya davet ederken, Norveç de F-35 uçaklarıyla yaptığı ikonik 'Noel Yıldızı' uçuş geleneğini sürdürdü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
