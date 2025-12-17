İskandinav ülkelerinin hava kuvvetlerinden 'Noel Ağacı' koreografisi

İSKANDİNAV ülkelerinin hava kuvvetlerinden oluşan savaş uçakları, 'Noel Ağacı' koreografisi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

NATO Hava Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yıl İsveç, Finlandiya ve Danimarka'yı her üç ülkenin semalarında gerçekleştirilen 'Noel Ağacı' uçuşuna katılmaya davet ederken, Norveç de F-35 uçaklarıyla yaptığı ikonik 'Noel Yıldızı' uçuş geleneğini sürdürdü" ifadelerine yer verildi.