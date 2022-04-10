İşgalin 46. gününde Rusya lideri Putin general değiştirdi! Tüm yetkiler artık Alexander Dvornikov'da - Haberler

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İşgalin 46. gününde Rusya lideri Putin general değiştirdi! Tüm yetkiler artık Alexander Dvornikov'da

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 46. gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Harekatta istediği sonuçları elde edemeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdi. Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov'un göreve gelişi Moskova yönetiminin savaştaki kötü gidişatının göstergesi olarak yorumlanırken, Rus generalin geçmişi de bir hayli dikkat çekici detaylarla dolu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askerlerinin Kiev'de etkili olamaması ve savaşın başından beri Rusya'nın net bir toprak kazanımı elde edememesi üzerine Vladimir Putin'in yeni bir hamle yaptığı iddia edildi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdiği belirtildi.

Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, "Bu görev değişimi Rusya'nın savaşın gidişatının kötü olduğunu bildiğini gösteriyor. Bazı şeyleri farklı yapmaları gerekiyor" yorumunu yaptı.

İşgalin 46. gününde Rusya lideri Putin general değiştirdi! Tüm yetkiler artık Alexander Dvornikov'daHakkında çok az bilgi olan Rus generalin Donbas bölgesine odaklanması bekleniyor.

Sözcü'nün haberine göre Dvornikov ile savaşın Donbas bölgesine kaymasının beklendiği ve farklı cephelerde savaşmak yerine sadece o bölgede ilerleme sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

60 yaşındaki Dvornikov, Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonu yöneten isim olarak görevlendirilmişti. 2015 yılının Eylül ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Rus askerlerini yöneten Dvornikov, Eylül 2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında bölgedeydi. O dönemde Dvornikov yönetimindeki askerlerin sivillerin olduğu bölgeleri vurduğu kayıtlara geçmiş ve Halep, Şam yönetimine Aralık 2016'da geçmişti. CNN'e konuşan yetkililer Mariupol'de de benzer bir taktik izleyen Rusya'nın bu şekilde saldırabileceğine dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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