İşgalin 18. gününde korkunç saldırı! Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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İşgalin 18. gününde korkunç saldırı! Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 18. güne girilirken, savaş hattından korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Tahliyelerin başladığı başkent Kiev'de kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Rus birliklerin saldırısına uğradı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın da doğruladığı haberlere göre saldırılar sırasında 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında sivillerin çatışmalardan zarar görmemesi adına Rusya ve Ukrayna taraflarının üzerinde anlaştığı tahliye koridorlarından ölüm haberleri geliyor.

Tahliyelerin yapıldığı başkent Kiev'de kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Baryşiv ilçesi Peremoga köyü yakınlarında Ruslar tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgalin 18. gününde korkunç saldırı! Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "11 Mart'ta Peremoga Köyü'nden, Gostroluchya köyüne doğru yapılan tahliye sırasında işgalciler kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, sivillerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılırken bölgeye bir saldırı gerçekleştiği ve bu tahliye koridorunun anlaşmalı bir tahliye koridoru olmadığını vurgulayan Bakanlık, "İnsanların kendi başlarına kaçmaya başladığı ve bu nedenle anlaşmalı olmayan tahliye koridorundan sivillerin tahliyesine başlandı. Bu çok tehlikeli çünkü işgalciler sivilleri yok ediyor. Bu 16 günlük süreçte bu tür askeri suçların örnekleri de çoktur" dedi.

İşgalin 18. gününde korkunç saldırı! Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, "Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9'unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev'de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, İşgal, Savaş, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Sessiz Sessizz:

Masum halka silah dogrultan herkesin Rabbim belasini versin. Kanin kurusun Rusya.

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