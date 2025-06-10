İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında, bir genç kıza yönelik cinsel saldırı girişimiyle suçlanan 14 yaşındaki iki erkek çocuğun mahkemeye çıkarılmasının ardından, bölgede protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

Geçtiğimiz hafta sonu yaşandığı iddia edilen olayın ardından pazartesi günü protesto için toplanan kalabalık, gençlerin mahkemeye çıkarılmasından sonra kontrolden çıktı. Sokaklar adeta savaş alanına döndü. Protestocular çöp kutularını ve barikatları ateşe verdi, bazı evlerin camlarını kırdı ve polis araçlarına boya kutuları ile şişeler fırlattı.

Kuzey İrlanda Polis Servisi (PSNI), olayları bastırmak için zırhlı araçlarla ve drone'larla müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederken, evlerin içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Polis, bölgedeki halktan olay yerinden uzak durmalarını istedi.

14 yaşındaki iki çocuk, pazartesi sabahı Coleraine Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Her ikisi de haklarındaki cinsel saldırı girişimi suçlamasını reddetti. Duruşmaya Romence tercüman eşliğinde katıldılar. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, üçüncü bir şüphelinin daha arandığını duyurdu.

Olaylar üzerine açıklama yapan Başkomiser Yardımcısı Sue Steen, "Bu tür şiddet olayları yalnızca daha fazla riske yol açar. Halkımızdan sağduyulu davranmalarını ve emniyet güçlerine yardımcı olmalarını rica ediyorum," ifadelerini kullandı.

Çocukların Romanya kökenli olması, olayların göçmen karşıtı bir tepkiye dönüşmesine neden oldu. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, halkı isyana teşvik eder nitelikteydi. Bu durum, olayların sadece adli bir vaka olmaktan çıkıp siyasi ve toplumsal bir meseleye dönüşmesine yol açtı.