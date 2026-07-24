İrlanda'da bomba paniği: Kullanıma hazır patlayıcı ele geçirildi

İRLANDA polisi, Kuzey İrlanda sınırına doğru ilerleyen bir araçta yaptığı aramada kullanıma hazır halde bir bomba ele geçirdi. Araç altına yerleştirilmek üzere tasarlandığı belirtilen patlayıcıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, Carrickmacross bölgesinin güneyinde Kuzey İrlanda sınırına doğru giden bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada güç ünitesi, fünye ve askeri sınıf patlayıcılar içeren 'kullanıma hazır' ve 'gelişmiş' bir bomba bulundu. Yerel polis yetkilileri, patlayıcının Kuzey İrlanda'da gerçekleştirilmesi planlanan bir saldırıda araç altına yerleştirilmek üzere tasarlandığını bildirdi.

Olayın ardından aracı kullanan 20'li yaşlarındaki kadın ile bağlantılı olduğu tespit edilen 40'lı yaşlarındaki bir erkeğin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı