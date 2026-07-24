Haberler

İrlanda'da bomba paniği: Kullanıma hazır patlayıcı ele geçirildi

İrlanda'da bomba paniği: Kullanıma hazır patlayıcı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İRLANDA polisi, Kuzey İrlanda sınırına doğru ilerleyen bir araçta yaptığı aramada kullanıma hazır halde bir bomba ele geçirdi.

İRLANDA polisi, Kuzey İrlanda sınırına doğru ilerleyen bir araçta yaptığı aramada kullanıma hazır halde bir bomba ele geçirdi. Araç altına yerleştirilmek üzere tasarlandığı belirtilen patlayıcıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, Carrickmacross bölgesinin güneyinde Kuzey İrlanda sınırına doğru giden bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada güç ünitesi, fünye ve askeri sınıf patlayıcılar içeren 'kullanıma hazır' ve 'gelişmiş' bir bomba bulundu. Yerel polis yetkilileri, patlayıcının Kuzey İrlanda'da gerçekleştirilmesi planlanan bir saldırıda araç altına yerleştirilmek üzere tasarlandığını bildirdi.

Olayın ardından aracı kullanan 20'li yaşlarındaki kadın ile bağlantılı olduğu tespit edilen 40'lı yaşlarındaki bir erkeğin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması hukuki olarak tartışılıyor

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması tartışılıyor
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi