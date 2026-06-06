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İrlanda'dan İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı

İrlanda'dan İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı
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İrlanda Adalet Bakanlığı, Başbakan Micheal Martin'in talimatıyla İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı. Karar, Gazze'deki insani felakette payları olduğu gerekçesiyle alındı.

İRLANDA Adalet Bakanlığı, Başbakan Micheal Martin'in talimatı doğrultusunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik seyahat yaptırımı uygulayarak bu kişilerin ülkeye girişlerini yasakladı.

İrlanda Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Micheal Martin'in kararı çerçevesinde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İrlanda'ya girişlerinin engellendiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, Gazze'de giderek derinleşen insani felaketin büyümesinde doğrudan payı olan İsrailli hükümet yetkililerine karşı harekete geçildiği vurgulandı. Bu kapsamda Adalet ve İçişleri bakanlarının, söz konusu iki İsrailli bakanın ülkeye girmeye teşebbüs etmeleri halinde sınırda durdurulmaları ve girişlerine kesinlikle izin verilmemesi yönünde görevlilere kesin talimat verdiği aktarıldı. Söz konusu kararın herhangi bir parlamento veya kabine onayına ihtiyaç duyulmadan yürürlüğe sokulduğu da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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