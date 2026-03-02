Haberler

İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından "Trump dansı" akımı başlattı

İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı Haber Videosunu İzle
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası İranlı gençler arasında ilginç bir akım hızla yayılmaya başladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü açıkladı.
  • İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini ve şehadete ulaştığını duyurdu.
  • İran hükümeti, Hamaney'in ölümü üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in de aktif olarak sürecin içinde olduğu İran'a yönelik "büyük çaplı askeri operasyonlar" başlatıldığını duyurması, sadece üç ülke arasındaki gerilimi değil, bölgesel güç dengelerini de doğrudan etkileyen bir kırılma anına işaret ediyor. Başkent Tahran'dan yükselen patlama sesleri, uzun süredir diplomatik restleşmelerle ilerleyen krizin artık sahada yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

"TARİHİN EN KÖTÜ İNSANLARINDAN BİRİ OLAN..."

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü" ifadesini kullandı. İran devlet televizyonu da Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ AKIM

Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamına kimin oturacağı konuşulurken İranlı gençler arasında ilginç bir akım başladı. Peş peşe yayınlanan videolarda gençlerin Trump ile özdeşleşen dansı ettikleri görülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınizmettin.barlas:

vhummnvjkl

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınizmettin.barlas:

b yok llggcf

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular