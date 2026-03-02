İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in de aktif olarak sürecin içinde olduğu İran'a yönelik "büyük çaplı askeri operasyonlar" başlatıldığını duyurması, sadece üç ülke arasındaki gerilimi değil, bölgesel güç dengelerini de doğrudan etkileyen bir kırılma anına işaret ediyor. Başkent Tahran'dan yükselen patlama sesleri, uzun süredir diplomatik restleşmelerle ilerleyen krizin artık sahada yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

"TARİHİN EN KÖTÜ İNSANLARINDAN BİRİ OLAN..."

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü" ifadesini kullandı. İran devlet televizyonu da Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ AKIM

Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamına kimin oturacağı konuşulurken İranlı gençler arasında ilginç bir akım başladı. Peş peşe yayınlanan videolarda gençlerin Trump ile özdeşleşen dansı ettikleri görülüyor.