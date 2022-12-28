İranlı adam, çektiği videonun ardından kendisini öldürdü! İntihar nedenini herkes konuşuyor

Fransa'da yaşayan İranlı Mohammad Moradi, ülkesinde yaşanılanlara dünyanın sessiz kaldığını ve bu konuda farkındalık yapmak için yaşamına son verdiğini açıkladı. Moradi, çektiği videonun ardından Fransa'daki göle atlayarak intihar etti.

Fransa'da yaşayan İranlı Mohammad Moradi'nin intiharı dünya genelinde konuşuluyor. İran vatandaşları, rejim karşıtı eylemlerini sürdürürken, Fransa'da yaşayan bir İran vatandaşının intihar eylemi gündeme bomba gibi düştü. 38 yaşındaki Mohammad Moradi, İran'da yaşananlara dikkat çekmek için Fransa'da Rhône Nehri'nde yaşamına son verdi.

"İRAN'DA YAŞANANLARA GÖZLERİMİ KAPAYAMAM"

İntihar etmeden önce bir video çekerek İran'da yaşananları ve intihar nedenini anlatan Moradi, "Medeni bir ülkede yaşamama rağmen, İranlıların başına gelenlere gözlerimi kapatamam, ölmeyi tercih ederim. Ülkem ve medya umarım benim ölümümden sonra İran'a ilgi gösterir." dedi.