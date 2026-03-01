Haberler

İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeni saldırı dalgası başlattı. İsrail'in acil durum sistemi Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail şehirlerinde kırmızı alarm verdi. İsrail genelinde sirenler çalıyor.

  • İran, İsrail'in merkezindeki şehirleri hedef alan yeni bir füze saldırısı başlattı.
  • İsrail uçakları, İran genelindeki hava savunma sistemlerini hedef aldı.
  • 99 yaşındaki İranlı Büyük Ayetullah Nasir Mükerem Şirazi, ABD ve İsrail'e karşı cihat ilan etti.

İran, İsrail'in merkezindeki şehirleri hedef alan yeni bir füze saldırısı başlattı. Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte sirenler devreye girdi, vatandaşlar sığınaklara indi. Acil durum sistemleri, hedef alınan bölgeleri haritalar üzerinden duyurdu.

KUDÜS SEMALARINDA İRAN İHA'LARI

Kudüs üzerinde İran'a ait kamikaze insansız hava araçları görüldü. İsrail hava savunma sistemleri devreye girerken, şehir semalarında patlama sesleri duyuldu. İran'ın saldırılarının Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ü de kapsadığı bildirildi. Körfez ülkelerinin başkentlerinde sirenler çaldı, bazı noktalarda patlamalar yaşandı.

İSRAİL: TAHRAN ÜZERİNDE HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK

İsrail ordusu da operasyonlarını sürdürdü. İsrail uçakları, İran genelindeki hava savunma sistemlerini hedef aldı. ABD ve İsrail'e ait hava unsurlarının İran'ın batısındaki Kermanşah kırsalında bulunan İmam Ali Füze Üssü'nü vurduğu, bölgede birden fazla noktanın hedef alındığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, "İsrail jetleri Tahran üzerinde sürekli uçarak rejim hedeflerini vuruyor. Tahran üzerinde hava üstünlüğümüzü sağladık" açıklamasını yaptı.

ABD VE İSRAİL'E KARŞI CİHAT ÇAĞRISI

Karşılıklı füze salvoları sürerken 99 yaşındaki İranlı Büyük Ayetullah Nasir Mükerem Şirazi, ABD ve İsrail'e karşı cihat ilan etti. Bu çağrının ardından Hizbullah ve Ansarallah (Husiler) gibi İran'a yakın grupların saldırılara katılma ihtimalinin arttığı değerlendiriliyor. Hizbullah lideri Naim Kassam da Hamaney'in ölümünün ardından yayımladığı mesajda "Direniş yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
