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İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Görüşmelerde Bulundu

İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Görüşmelerde Bulundu
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ikili ilişkileri değerlendirdi ve Filistin meselesine dikkat çekti.

İRAN Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi mevkidaşı Al Suud ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'a diplomatik bir heyetle ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ele alındı. Arakçi ve Al Suud, iki ülke liderlerinin tüm alanlarda ilişkileri geliştirme yönündeki ortak hedefini ilerletme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Arakçi, özellikle Filistin'e ilişkin tehdit ve zorluklara dikkat çekerek, İslam dünyasının bu mesele karşısında birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Filistin'de devam eden 'soykırımın' durdurulmasının altını çizen Arakçi, bölgeyi hedef alan sömürge planlarının engellenmesinin önemine değindi. Arakçi ayrıca, Suudi mevkidaşına İran ile ABD arasında süren dolaylı görüşmelere dair son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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