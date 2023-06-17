- İran ve Suudi Arabistan arasında 7 yıl sonra ilk görüşme

İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan iki ülke arasında tansiyonun yükselmesinden 7 yıl sonra İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme adımları kapsamında diplomatik temaslar sürüyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla 7 yıl sonra İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. İki ülke arasındaki normalleşme adımları için görüşen bakanlar daha sonra gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı ile Tahran'da gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmeden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Varılan normalleşme adımlarından 100 gün sonra Tahran'da görüşebildik. Bu süre içerisinde iki ülke başkentlerinde büyükelçilikleri, Meşhed ile Medine'de konsolosluk binalarının faaliyetlerine başlamaları için gerekli hazırlıkları yaptık" ifadelerini kullandı.

Riyad yönetimine gösterdiği çaba için teşekkür ederek Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydeden Abdullahiyan, "Riyad yönetimi ile ekonomik, siyasi, sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi kapsayan ortak komiteler kurulması noktasında anlaştık. İki ülke liderlerinin onaylaması halinde söz konusu anlaşmaları hızlı bir şekilde uygulamaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

İki ülke arasında seyahat ve ulaşım konularında kolaylıklar sağlanacağını vurgulayan Abdullahiyan, "Suudi Arabistan vatandaşlarının turizm ve dini ziyaretler için İran'a gelmeleri konusunda gerekli hazırlıkları yaptık. Varılan anlaşma kapsamında İranlıların hac ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmelerinden dolayı mutluyuz" dedi. Suudi Arabistan ile ortak güvenlik vurgusu yapan Abdullahiyan, İran'ın bölgesel refahı ve kalkınması için bölge ülkeleri arasında kuşatıcı güvenlik anlayışını savunduğunu söyledi.

"İran ile ilişkimizi karşılıklı saygı ve iki ülke içişlerine müdahale edilmemesi üzerine kurduk"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise konuşmasında Tahran'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek İranlı mevkidaşı ile görüşmesinin iki ülke arasında varılan anlaşma kapsamında olduğunu söyledi. Suudi Bakan Ferhan, "İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği açıldı ve en kısa sürede Suudi Arabistan'da Tahran Büyükelçiliği açılacak. İki ülke arasındaki işbirliğinin şu anki durumdan daha fazla olacağını umut ediyorum" dedi. İran ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine çalıştıklarını belirten Ferhan, "İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi temel konumuzu oluşturuyor. Bu ilişki, karşılıklı saygı ve iki ülke içişlerine müdahale edilmemesi üzerine kurulu. İki ülke ilişkilerindeki normalleşmenin İslam dünyasında olumlu etki uyandırmasını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle de görüşeceğini belirten Bakan Ferhan, "İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yapacağım görüşmede Kral Selman ve Muhammed bin Selman'ın selamlarını kendilerine ileteceğim. Her ikisi de İran Cumhurbaşkanın Suudi Arabistan ziyaretinin en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyor" ifadelerini kullandı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016 tarihinde Şii din adamı Nimr Bakır el Nimr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, idamlara tepkili İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Riyad yönetimi tepki olarak İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.