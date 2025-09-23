İran ve IAEA Başkanı New York'ta Görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, New York'ta görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a giden Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Grossi ile bir araya gelerek Tahran- UAEA etkileşimlerinin son durumunu ele aldı. Arakçi, İran'ın nükleer konusunda iyi niyetli ve sorumlu yaklaşımı olduğunu belirterek, bu konuda herhangi bir ilerlemenin, ülkesine Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek 'snapback' mekanizmasını işleten Avrupa ülkelerinin sorumluluk almasına ve 'aşırı taleplerinden' vazgeçmelerine bağlı olduğunu kaydetti.

IAEA Başkanı Grossi ise gerginliğin tırmanmasını önlemek için ilgili tüm tarafların diplomatik kapasitelerini kullanma yönünde çaba göstermesi gerektiğini bildirdi. Grossi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamasında, BM Genel Kurulu toplantısı marjında, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Tahran'ın nükleer programı hakkında yoğun istişareler yaptıklarını ifade etti.