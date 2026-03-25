İran ordusu: ABD kendi ile müzakere ediyor

İran, ABD ile müzakerelere dair iddiaları yalanlarken, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını doğruladı. ABD Başkanı Trump, müzakere istekliliğinden bahsetti.

Tahran yönetimi Beyaz Saray'dan yapılan müzakere açıklamalarını yalanlamaya devam ediyor.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, iki ülke arasında direkt ya da dolaylı bir şekilde görüşme yapılmadığını söyledi.

Ancak Pakistan'ın Tahran ve Washington arasında diyalog ortamı yaratmak için çalıştığını doğruladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 24 Mart günü yaptığı açıklamada, İslamabad'ın her türlü görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

İran ordusu ise ABD ile görüşme iddiaları hakkında "Siz kendinizle müzakere ediyorsunuz" dedi.

Ordu Sözcüsü Ebrahim Zolfaghari, "Yenilginizi bir anlaşma olarak adlandırmayın" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Mart'ta Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Doğru insanlarla konuşuyoruz ve anlaşma yapmaya çok istekliler" demişti.

Trump İran'ın nükleer silah programının sonlandırılması talebini de kabul ettiğini iddia etti.

ABD medyası Washington'un Pakistan aracılığıyla İran'a 15 maddelik bir plan sunduğunu yazdı.

Haberlere göre İran'ın uranyum zenginleştirme programından tamamen vazgeçmesi karşılığında, yaptırımların kaldırılması önerisi yer alıyor.

Hürmüz Boğazı'nda son gelişmeler neler?

Hürmüz Boğazı'nın dünya enerji piyasasına yarattığı baskı 28 Şubat'ta başlayan savaşta İran adına koz olmayı sürdürüyor.

İran yönetimi 25 Mart'ta, düşman olmayan ülkelerin boğazdan geçebileceklerini duyurdu.

Çin, Hindistan ve Pakistan'a ait gemilerin buradan geçtiği biliniyor.

İran'ın yalanlamasına karşın Beyaz Saray'dan yapılan müzakere açıklamalarıyla petrol fiyatları 25 Mart Çarşamba günü Asya piyasalarında sert düşüş gösterdi.

MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a Türkçe mesaj! Sözleri dikkat çekti
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
500

Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha