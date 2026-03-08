Haberler

İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Dini lideri belirlediklerini ancak güvenlik nedeniyle hemen açıklamayacaklarını belirten İran Uzmanlar Meclisi üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Ayetullah Eşkevari, "Yeni dini lider, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu." derken, bir diğer üye, Ayetullah Eşkuri, "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Eşkevari: Yeni dini lider, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu.

Ayrıntılar geliyor...

