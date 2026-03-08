İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Dini lideri belirlediklerini ancak güvenlik nedeniyle hemen açıklamayacaklarını belirten İran Uzmanlar Meclisi üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Ayetullah Eşkevari, "Yeni dini lider, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu." derken, bir diğer üye, Ayetullah Eşkuri, "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." ifadelerini kullandı.
