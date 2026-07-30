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İran, Ürdün’deki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu

İran, Ürdün’deki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu
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İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne balistik füzeyle saldırdığını ve 3 ‘F-35’ uçağını tamamen yok ettiklerini öne sürdü.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne balistik füzeyle saldırdığını ve 3 'F-35' uçağını tamamen yok ettiklerini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran, ABD'nin Ürdün'deki hava üssüne saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırının ABD'nin Keşm Adası'nda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırısına karşılık yapıldığı bildirildi. ABD'nin Muvaffak Salti Hava Üssü'nde konuşlu F-35 uçaklarından 3'ünün tamamen yok edildiği, üçünün de hasar gördüğü ve bazı ABD askerleri ile teknik personelin öldüğü ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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