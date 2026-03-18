İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İRAN, LARİCANİ İDDİASINI DOĞRULADI

İran'dan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Sekreterlik, Laricani'inin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında Laricani'yi hedef aldığını savunmuştu. Katz, İsrail ordusunun İran'a hava saldırısında hedef aldığı Laricani'nin öldüğünü öne sürmüştü.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Besic Gücü Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. İran tarafı, üst düzey komutanın kaybını doğrularken, bu durum bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkmasına neden oldu.

LARİCANİ SON DÖNEMİN EN KRİTİK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Ali Laricani, son haftalarda İran'daki güç dengelerinde öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyordu. İsrail basını ve uluslararası yayın organlarında yer alan değerlendirmelere göre Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra İran'ın güvenlik ve karar alma mekanizmasında daha da etkili hale geldi. Bazı haberlerde, geçiş sürecinde oluşturulan yapının en önemli aktörlerinden biri olduğu belirtildi.

Times of Israel'in daha önce aktardığına göre Laricani, son günlerde kamuoyu önüne de çıkmış, Tahran'daki Kudüs Günü gösterilerinde görüntülenmişti. Bu nedenle şimdi ortaya atılan "hedef alındı" iddiası, İran yönetiminin üst kademesine yönelik saldırı zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Laricani'nin adı, savaşın ilk günlerinden bu yana hedef alınan üst düzey İranlı isimler arasında geçiyordu. İsrail medyasında ve bölgesel yayınlarda, daha önce de Laricani'nin vurulmuş olabileceğine dair haberler çıkmış, ancak ardından yayımlanan açıklamalar ve görüntülerle hayatta olduğu anlaşılmıştı. Bu nedenle son iddia da şimdilik bağımsız şekilde doğrulanmış değil.

Öte yandan ABD'nin de son günlerde Laricani hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü vadeden adımlar attığı yönünde haberler yayımlandı. Bu durum, Laricani'nin yalnızca İran iç siyasetinde değil, savaşın bölgesel seyrinde de stratejik bir isim olarak görüldüğünü ortaya koydu.