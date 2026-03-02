Haberler

İran, Suudi Arabistan'ın Petrol Rafinerisine Saldırdı

İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura bölgesindeki dünyanın en büyük petrol şirketlerinden birine ait petrol rafinerisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Rafinerinin İHA saldırısı sonrası kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, olayda küçük çaplı bir yangın çıktığını ve bunun kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.

