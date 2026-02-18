Haberler

İran, Çin ve Rusya, Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nda askeri tatbikat yapacak

Güncelleme:
İran, Rusya ve Çin'in yarın Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştireceği 'Deniz Güvenlik Kuşağı' tatbikatı, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla icra edilecek.

İRAN, Rusya ve Çin'in, yarın Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

İran basını, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adlı tatbikatın yarın Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edileceğini duyurdu. Tatbikatın, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

İran, Rusya ve Çin, 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adıyla ilki Aralık 2019'da olmak üzere her yıl aynı bölgede tatbikat yapıyor.

