İran Ordusu'ndan İsrail'e Füze Saldırısı

İRAN Ordusu sabah saatlerinde İsrail' karşı füze saldırısı başlattı. Saldırı sonrası Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar yaşandığı bildirildi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; sabah saatlerinde İran tarafından Tel Aviv, Kudüs ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi. Füzelerin isabet ettiği noktalarda şiddetli patlamalar yaşanırken, ordu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.