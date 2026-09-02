İran Ordusu: Bahreyn'deki ABD hedefleri vuruldu

İRAN ordusu, ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık düzenlenen operasyonda Bahreyn'deki ABD hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık düzenlenen operasyonda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Saldırının 'Şimşek' operasyonunun 29'uncu aşaması kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi bölgesindeki ABD'nin en önemli ve hassas üslerinden biri olduğu kaydedilerek, üssün helikopter ile İHA parçalarının bakım onarımının yapıldığı merkezlerden biri olduğu ve keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı