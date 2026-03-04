İran, ölümcül dron ve roket şehrinin görüntülerini ilk kez paylaştı

İran, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar kapsamında kullandığı intihar dronları ve roketlerle dolu geniş bir tesis olan "Füze Şehri"ni kamuoyuna gösterdi.

Yayınlanan görüntülerde, tünellerle örülmüş dev bir alanda dizili roketler ve Shahed dronları görülüyor. Tesisin içinde, geçtiğimiz Cumartesi günü ABD-İsrail ortak operasyonunda yaşamını yitiren Ayetullah Ali Hamaney'in portresi yer alıyor. İran bayrakları tavanlardan sarkarken, dron fırlatıcılarını taşıyan araçlar da görüntülere yansıyor.

Shahed dronlar, üretim maliyetinin düşük olması ve kısa sürede üretilebilmesi nedeniyle İran tarafından sıkça tercih ediliyor. Dronlar, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında da kullanılıyor.

Analistler, Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinin savunma stoklarının, İran'ın art arda gerçekleştirdiği füze ve dron saldırıları karşısında hızla tükendiğini belirtiyor. ABD destekli ülkeler, saldırılara karşılık vermek için milyarlarca dolar harcadı. Birleşik Arap Emirlikleri, kendisine yöneltilen 541 fırlatmanın yüzde 92'sini etkisiz hâle getirdi; bunun maliyetinin yaklaşık 567 milyon sterlin olduğu kaydedildi.

Savunma uzmanları, anti-dron teknolojilerinin maliyetinin yüksek olduğunu ve bu nedenle uzun süreli bir operasyonun zorluklar barındırdığını belirtiyor. Örneğin, ABD yapımı Patriot füzelerinin üretimi 3,75 milyon sterline kadar çıkabiliyor, buna karşılık bir Shahed dron 16 bin sterline mal oluyor. Bu durum, İran'ın saldırı kapasitesini sürdürülebilir kılıyor. THAAD füze bataryalarının maliyetinin ise 10 milyon sterline kadar olabileceği ifade ediliyor.

İran'ın açıklamasına göre, ülke tüm gelişmiş silahlarını ilk günlerde kullanmayı planlamıyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü Reza Talaei-Nik, "Dayanma kapasitemiz var ve düşmanın planladığından daha uzun süre savunma ve taarruz yapabiliriz" dedi.

Görüntüler, Orta Doğu'daki gerilimin devam ettiğini ve İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini genişletmeye devam ettiğini gösteriyor.