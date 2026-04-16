Haberler

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD, 'Önce İsrail' hatasından vazgeçmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'daki ateşkes sürecine dair açıklamalarda bulunarak ABD'yi 'Önce İsrail' politikasından vazgeçmeye davet etti.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'daki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Washington yönetimine çağrıda bulunarak, "ABD, 'Önce İsrail' hatasından vazgeçmelidir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf, "Lübnan'da kapsamlı bir ateşkesin tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi, Hizbullah'ın direnişi ve kararlı mücadelesi ile direniş ekseninin birliğinin bir sonucu olacaktır. ABD anlaşmaya uymak zorundadır. Hizbullah ve İran, ister savaşta ister ateşkes döneminde olsun, tek bir varlıktır. ABD, 'Önce İsrail' hatasından vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

