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Kalibaf: Baskıyla İran'dan Taviz Koparılamaz

Kalibaf: Baskıyla İran'dan Taviz Koparılamaz
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İRAN, – İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin İran üzerindeki baskıyı artırarak anlaşmada yer almayan tavizler elde edebileceğini sandığını belirterek, bu yolla sonuç alınamayacağını vurguladı.

İRAN, – İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin İran üzerindeki baskıyı artırarak anlaşmada yer almayan tavizler elde edebileceğini sandığını belirterek, bu yolla sonuç alınamayacağını vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD yönetimi ve iki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Washington yönetiminin izlediği politikaları eleştiren Kalibaf, "Amerikalılar, İran üzerindeki baskıyı daha da artırarak anlaşmanın hiçbir zaman parçası olmayan tavizler koparabileceklerini sanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD kabinesindeki üst düzey yetkililere yönelik eleştirilerini sürdüren Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'i hedef alarak, "Bessent ve Hegseth kendi yetkinliklerinin çok ötesinde adımlar atıyor. Bu palyaço ekibinin şapkadan tavşan çıkarmasını ve yarattığınız kargaşayı temizlemesini beklemeyi bırakın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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