İran: Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkaları da geçemez

İran: Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkaları da geçemez
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Kalibaf, ABD'nin deniz ablukasına tepki göstererek, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran'ın hakimiyetine bağlı olduğunu belirtti.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, " Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkalarının da geçmesinin imkanı yoktur" dedi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ekseninde yaşanan son gelişmelere ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına dair değerlendirmelerde bulundu. Washington yönetiminin abluka kararını düşüncesizce atılmış bir adım olarak nitelendiren Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkalarının da geçmesinin imkanı yoktur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki kısıtlamalarının sürdüğüne dikkat çeken Kalibaf, şu an boğazda herhangi bir deniz trafiği gerçekleşiyorsa bunun tamamen İran'ın bölgedeki hakimiyetinden kaynaklandığını öne sürdü. Kalibaf, ABD'nin söz konusu ablukayı kaldırmaması durumunda, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin kesin surette kısıtlanacağını vurguladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir anekdot da aktaran Kalibaf, toplantılarda ABD heyetine yaptıkları uyarıyı anlattı. Amerikan mayın tarama gemilerinin bulundukları konumdan biraz daha ileriye hareket etmeleri halinde tereddütsüz ateş açacaklarını ABD heyetine kesin bir dille ilettiklerini belirten Kalibaf, bu uyarının ardından karşı tarafın geri dönüş emri vermek için 15 dakikalık süre talep ettiğini ve akabinde gemilere geri çekilme talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı

Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor