Haberler

İran Lideri 2 Bin 108 Mahkumun Cezasını Affetti

İran Lideri 2 Bin 108 Mahkumun Cezasını Affetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Ayetullah Ali Hamaney, 2108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesine yönelik öneriyi onayladı. 919 mahkum affedilirken, 1189 mahkumun cezasında indirim yapılacak.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini içeren öneriyi onayladığı bildirildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini içeren öneriyi onayladı. Hamaney'in, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin 2 bin 108 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik önerisini kabul ettiği belirtildi.

Öneri kapsamında 2 bin 108 mahkumdan 919'u farklı suçlardan mahkumiyet kararı bulunmaması sebebiyle affedilecek ve dosyaları kapatılacak. Geriye kalan 1189 mahkumun cezasında ise indirim uygulanacak ve bazılarının cezası paraya çevrilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş