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İran: Kuveyt Havalimanı'nı biz vurmadık, ABD'nin Patriot sisteminin füzesi düştü

İran: Kuveyt Havalimanı'nı biz vurmadık, ABD'nin Patriot sisteminin füzesi düştü
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İran Devrim Muhafızları, Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin yıkımına ABD'nin Patriot füzesinin neden olduğunu iddia etti. Sözcü Muhibbi, İran füzelerini engelleyemeyen Patriot sistemindeki hatanın terminali vurduğunu öne sürdü.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Patriot füzesinin Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğunu öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Kuveyt Havalimanı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Muhibbi, Kuveyt Havalimanı yolcu terminaline yapılan saldırıya ilişkin araştırma yaptıklarını kaydederek, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin söz konusu hedefe yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını ileri sürdü.

Muhibbi, yaptıkları araştırma sonucunun, "Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin yıkımının, İran füzelerini engelleyemeyen ve bu terminale düşen Amerikan Patriot sistemlerindeki bir hatadan kaynaklandığını" gösterdiğini iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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