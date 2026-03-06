Haberler

İran kentini vurdular! Dumanlar yükseldi

İran kentini vurdular! Dumanlar yükseldi Haber Videosunu İzle
İran kentini vurdular! Dumanlar yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; ABD ve İsrail uçakları İran'ın İlam kentini hedef aldı. Saldırı sonrası kentte büyük panik yaşandı. Şehirden yükselen dumanlar ise kameralara yansıdı.

  • ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
  • ABD ve İsrail uçakları İran'ın İlam ve Tahran kentlerini hedef aldı.
  • İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'ayönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini bombalarken; İran da İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alıyor.

İLAM KENTİNİ HEDEF ALDILAR

ABD ve İsrail uçakları İran'ın İlam kentini DE hedef aldı. Saldırı sonrası kentte büyük panik yaşandı. Şehirden yükselen dumanlar ise kameralara yansıdı.

TAHRAN'I DA VURDULAR

Öte yandan iki ülke bugün de İran'ın başkenti Tahran'a saldırılar düzenlemeye devam etti. İsrail ordusu, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağını 50 savaş uçağıyla vurduklarını ve operasyonda yaklaşık 100 bomba kullanıldığını açıkladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?