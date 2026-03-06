İran kentini vurdular! Dumanlar yükseldi

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'ayönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini bombalarken; İran da İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alıyor.

İLAM KENTİNİ HEDEF ALDILAR

ABD ve İsrail uçakları İran'ın İlam kentini DE hedef aldı. Saldırı sonrası kentte büyük panik yaşandı. Şehirden yükselen dumanlar ise kameralara yansıdı.

TAHRAN'I DA VURDULAR

Öte yandan iki ülke bugün de İran'ın başkenti Tahran'a saldırılar düzenlemeye devam etti. İsrail ordusu, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağını 50 savaş uçağıyla vurduklarını ve operasyonda yaklaşık 100 bomba kullanıldığını açıkladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.