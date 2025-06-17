İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı

İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran basını, ülkenin Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotunun ele geçirildiğini iddia etti.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

İSRAİL F-35 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı

2 İSRAİL SAVAŞ UÇAĞI PİLOTU YAKALANMIŞTI

İran daha önce de biri kadın 2 İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığı açıklamıştı

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Dünya
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi

Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.