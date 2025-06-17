İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

İSRAİL F-35 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

2 İSRAİL SAVAŞ UÇAĞI PİLOTU YAKALANMIŞTI

İran daha önce de biri kadın 2 İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığı açıklamıştı

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.