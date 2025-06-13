İran, İsrail'e 100'den Fazla İHA Gönderdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak 100'den fazla kamikaze insansız hava aracını yönlendirdi. İsrail ordusu, bu İHA'ların durdurulması için operasyon başlattı.

İRAN'ın İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdiği bildirildi.

İran'dan İsrail'in saldırılarına yanıt olarak 100'den fazla kamikaze insansız hava araçlarının gönderildiği duyuruldu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son birkaç saat içinde İran insansız hava araçlarının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini kaydetti. Adraee, İran'dan kalkan bu İHA'ların İsrail'e ulaşmadan durdurulması için operasyon başlattıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.