Haberler

İran, İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İngiliz yetkililerin Tahran yönetimine yönelik 'güvenlik suçlamaları' nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası iletti. İran suçlamaları 'asılsız' olarak nitelendirirken, İngiltere'yi İran karşıtı gruplara destek vermekle suçladı.

İRAN, İngiliz yetkililerin Tahran yönetimine yönelik 'güvenlik suçlamaları' nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi'nin, Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'a İran'ın İngiltere'nin tutumuna ilişkin protesto notası ilettiğini duyurdu. Açıklamada, İngiliz yetkililerin İran'ın İngiltere'de güvenliği hedef alan eylemler planladığı yönündeki iddialarının 'asılsız ve gerçek dışı' olduğu bildirildi. Bu suçlamaların, İngiltere'nin uluslararası hukuka aykırı politikaları ile ABD ve İsrail'e verdiği desteğe yönelik eleştirilerden kaçma amacı taşıdığı ileri sürüldü. İran ayrıca İngiltere'yi, 'İran karşıtı terör ağlarına ve şiddet yanlısı gruplara ev sahipliği yapmak ve destek vermekle' suçlayarak Londra yönetimine bu faaliyetleri durdurma çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
NATO Zirvesi'nde Ankara'da 145 uçuş gerçekleşti

Rakam inanılmaz! 3 günlük hareket az daha radarı bozuyordu
Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı

Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralı
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak

Avrupa'da taşlar yerinden oynayacak! Karar zirve sonrası açıklandı
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi

Trump'tan gece yarısı gizemli hamle! Gerekçesi kimseyi tatmin etmedi
Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye

Erdoğan'dan liderlere sürpriz hediye! Starmer ülkesine götüremedi
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi