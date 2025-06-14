İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı

İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
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İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
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İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında Tel Aviv'e çok sayıda füze isabet etti. Saldırıların ardından Tel Aviv sokaklarındaki yıkım kameralara yansıdı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv, İran'ın başlattığı füze saldırısıyla adeta yıkımı yaşadı. Kentteki görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan karşı hamle geldi. İran, çok sayıda füze ile İsrail'in kentlerini hedef alırken; saldırılar özellikle Tel Aviv'de yoğunlaştı.

YIKIM KAMERALARA YANSIDI

İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında Tel Aviv'de çok sayıda noktaya füze isabet etti. Saldırılar kentte yıkıma neden olurken; Tel Aviv'den gelen görüntüler yıkımı gözler önüne serdi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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