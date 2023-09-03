İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi göreve başladı

İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti göreve başladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İnayeti, ülkesinin Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Tahran-Riyad ilişkileri hakkındaki yeni programı sunarak göreve başladı.

Abdullahiyan bu görüşmede, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi, komşuluk politikasının geliştirilmesi ve derinleştirilmesine vurgu yaptı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza İnayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.

İranlı Bakan Abdullahiyan, 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.