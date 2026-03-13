Haberler

İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası

İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası Haber Videosunu İzle
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Tel Aviv'de İsrail'in istihbarat merkezini füzelerle vurduğu iddia edildi. Görüntülerde vurulan binanın tamamen alevler içinde kaldığı görüldü.

İran füzelerinin Tel Aviv'deki İsrail'in istihbarat merkezini hedef aldığı iddia edildi.

"İSTİHBARAT MERKEZİ VURULDU" İDDİASI

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan askeri istihbarat merkezine yönelik geniş kapsamlı bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden gelen görüntülerde, hedef alınan bölgedeki binaların alevler içinde kaldığı ve yoğun duman tabakasının şehri kapladığı görüldü.

İran makamları, operasyonda stratejik noktaların tam isabetle vurulduğunu ve merkezin ağır hasar aldığını öne sürdü.

İsrail kanadından yapılan açıklamalarda ise hava savunma sistemlerinin füzelerin birçoğunu havada imha ettiği belirtildi. Şehirde büyük paniğe yol açan patlamaların düşen füze parçalarından kaynaklandığı ve bazı bölgelerde yangın çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
ABD'de sinagoga saldırı

ABD'yi şoke eden saldırı! Mesaj Trump ve Netanyahu'ya
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

Kadın öğretmen, kız öğrencisine istismarda bulundu! İşte istenen ceza
İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı

İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı