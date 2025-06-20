İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı
Haber Videosu

İsrail-İran çatışmasında İran, ülkenin liman kenti Hayfa'yı vurdu. İsrail ekonomisinin can damarı olan liman yakınların büyük yıkım yaşanırken füzenin düştüğü yerde büyük bir patlamaya neden olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail- İran savaşının 8. gününde iki ülke birbirini karşılıklı olarak vurmaya devam ediyor.

İran'ın öğlenden sonra attığı balistik füzelerden bazıları Hayfa'ya düştü. Şehrin semalarında yoğun dumanlar yükselirken, peş peşe gelen patlama sesleri kilometrelerce öteden duyuldu. Kentte alarm sirenleri çalarken, halkın sığınaklara yöneldiği bildirildi.

İran'ın başlattığı saldırıların ardından Hayfa'nın yanı sıra Beerşeba, Kudüs ve Tel Aviv'den de patlama sesleri yükseldi. İsrail medyası, bu saldırıda 39 füze tespit edildiğini aktardı.

İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

12 KİŞİ YARALANDI

Kente isabet eden füze sonucu 12 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Bölgede arama-kurtarma ekipleri ve sağlık birimleri çalışmalarını sürdürüyor.

İLK GÖRÜNTÜLER

Saldırıların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Hayfa'nın birçok noktasında siyah duman bulutları göze çarptı.

İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ümmetin onurunu tek başına üstlendin İran. Gazan mübarek olsun. Allah yardımcısı olsun.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHilmi Alacahan:

Öğür dur öküz herif.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan K.:

Görüntülerle rakamlar uyuşmuyor...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı

16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı
Real Madrid'in stadyumu günde 1 milyon dolar kazanıyor

Para pasıyorlar! İşte Santiago Bernabeu'nun günlük kazancı
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
İrem Derici'nin estetik pişmanlığı

Meme estetiği sorusuna bomba bir yanıt verdi
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.