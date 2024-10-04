Üye Girişi
Haberler

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran lideri Hamaney, Hizbullah şefi Nasrallah'a Lübnan'dan ayrılması için uyarıda bulundu. Buna rağmen Nasrallah, İsrail saldırısında öldürüldü. Hamaney misilleme olarak İsrail'e 200 füze fırlattı. İsrail, Hizbullah'a karşı kara operasyonu başlattı. Uzmanlar, bu olayların İran'ın "Direniş Ekseni"ni zayıflattığını ve Hizbullah'ın lider seçimini zorlaştırdığını belirtiyor. Gelişmeler, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından günler önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Üç İranlı kaynak, Hamaney'in aynı zamanda İsrail'in Tahran'daki üst düzey hükümet kademelerine sızmasından endişe duyduğunu belirtti.

Reuters'e konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, 17 Eylül'deki Hizbullah saldırısının ardından Hamaney'in, Nasrallah'a İran'a kaçması için acil bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Mesajda, İsrail'in Hizbullah içinde ajanları olduğu ve Nasrallah'ı öldürmeyi planladığı bilgisi yer alıyordu.

Elçi olarak gönderilen İslam Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Tuğgeneral Abbas Nilforoushan, 27 Eylül'de Nasrallah ile birlikte bir sığınakta İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Bu olayların ardından Hamaney'in Salı günü İsrail'e yaklaşık 200 füzelik bir saldırı emri verdiği belirtildi. Devrim Muhafızları, bu saldırının Nasrallah ve Nilforoushan'ın ölümlerinin intikamı olduğunu açıkladı.

İsrail, Salı günü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı "sınırlı" bir kara harekatı başlattı. Bu gelişmeler, İsrail'in son iki haftada Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği hassas saldırıların bir devamı niteliğinde.

Uzmanlar, yaşanan olayların İran'ın "Direniş Ekseni" olarak adlandırdığı ittifakı zayıflattığını ve Hizbullah'ın yeni bir lider seçmesini zorlaştırdığını belirtiyor. Bu durum, İran'ın İsrail sınırlarına yönelik operasyon kapasitesini de önemli ölçüde azaltmış görünüyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Ayetullah Ali Hamaney Hasan Nasrallah Operasyon İsrail Lübnan İran

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr) Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı izle! BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? 4 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir? Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler?
title