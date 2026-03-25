İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada

İran, ABD'ye ait bir F/A-18 savaş uçağını vurduklarını iddia etti.

İran Devlet Televizyonu, uçağın Sistan ve Belucistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar kenti semalarında vurulduğunu ve Hint Okyanusu'na düştüğünü öne sürdü.

DEVRİM MUHAFIZLARI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Devrim Muhafızları Ordusu ise savaş uçağının vurulma anına ait bir görüntü yayınladı. Görüntülerde, ABD'ye ait savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı görüldü. Uçağın isabet aldığı, ancak yoluna devam ettiği ve o anları kayıt altına alan kişilerin sevindiği anlar da kameraya yansıdı.

ABD ORDUSU REDDETTİ

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iddiasını reddetti. CENTCOM'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasının "yanlış" olduğu kaydedilerek, "İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmemiştir." ifadesi kullanıldı.

